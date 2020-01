Rideturer ble vinnerresepten

Skaun

I 2004 kom en brun unghest til Margrete Gravs gård i Buvika. Hun skulle ha hesten i trening i en måneds tid. På samme tid vanket ungjenta Katrine Minde på gården. Helt siden hun var ti, hadde hun drevet med ridning. Men travsport hadde aldri fascinert henne.

— Det var noe av det kjedeligste jeg visste. Jeg hadde ikke sett et eneste løp, fortalte Katrine.

Omslaget

Men travhester kan også rides. Katrine begynte å ta med seg unghesten, som gikk under navnet Siljeblessen, ut på ridetur. Så godt trivdes de to sammen, at det gikk ikke mer enn en måned før Katrine ble eier av sin første traver.

Siljeblessen var da fire år, og hadde allerede vist gode takter i løpsbanen, uten å lykkes helt. Sammen med Katrine hadde den funnet tilbake til det gode humøret, og i desember 2003 kom omslaget. Det ble to andreplasser, og mandag 2. januar 2004 tok Siljeblessen sin første seier.

— Kjempeartig!

Det var ei svært spent jente som sto ved gjerdet og fulgte oppløpskampen den mandagskvelden.

— Jeg turte nesten ikke se på! Fra der jeg sto, så det ut som om han ikke vant. Men så ropte de ham opp som vinner! Kjempeartig!

Det sa Katrine, som gav Siljeblessen treningen sin mest i form av ridning. Men noen kjøreturer ble det innimellom. Ridejenta var blitt hekta på travsporten.

— Det er jo så spennende! Og så er det et veldig fint miljø. Men det viktigste for meg, er hesten. Siljeblessen er en kjempetrivelig hest.