Tre søstre – tre gull

Skaun

Tonje og Ida vant sprinten på Kyrksæterøra lørdag 22. januar 2011, mens lillesøster Karen kom tilbake etter femteplass lørdag, og vant 3 km klassisk under mesterskapet i Buvika søndag 23. januar 2011.

Etter seieren i lørdagens sprint på Kyrksæterøra, ble Tonje nummer to på 5 km klassisk i Buvika den søndagen.

Tøff klasse

— En første- og en andreplass var veldig bra av meg denne helgen. Det er jeg godt fornøyd med, oppsummerte 19-åringen som ble nummer 16 på sprint under norgescupstarten på Ål tidlig på nyåret.

— Det er nok her jeg er best kontra landets beste, oppsummerte hun.

På sprint hadde Tonje en femteplass fra NM i 2009.

— Jeg går nå som yngst i jenter 19–20. det er en tøff klasse. Mange av de svakeste faller fra, og nivået i toppen er høyt, sa hun, som på det tidspunktet hadde sluttet med friidrett.

— Jeg løper nok Holmenkollstafetten for Trondheim FK. Noe mer baneløping blir det neppe på meg, avsluttet hun.

Rykket fra start

Ida Uvsløkk Normann rykket fra start på sprinten.

— Jeg klarte å holde ledelsen helt inn i finalen. Det var bra, sa Ida som også ble nummer tre på søndagens fem kilometer klassisk.

— Det var ikke like bra, sa hun, som var den av søstrene som gjorde det best under norgescupstarten på Ål.

Kom tilbake

Karen Uvsløkk Normann var ikke fornøyd med sin femteplass på sprinten den lørdagen. Søndagen vant hun tre kilometer klassisk.

— Etter en middelmådig start på helgen avsluttet jeg veldig bra, konstaterte hun.

For Karen var den helgas kretsmesterskap et av sesongens høyest prioriterte mål.

— Jeg går bare renn lokalt. Midtnorsk er sesongens høydepunkt, sa Karen som ikke hadde planer om å dra på noen av de store rennene på Østlandet den vinteren.

— Det får komme senere, avsluttet hun.