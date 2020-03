Brukte flere timer på å bestemme seg, men disse gikk til slutt videre

Skaun

Fagpanelet under UKM i Skaun som besto av Tomas Vikeland (RAW Dance Studio), Rasmus Rohde og Sissel Roer Hagen (leder i Skaun Kunstforening) brukte mange og lange timer for å velge innslagene som skal representere Skaun i Regionfestival Trøndelag- Ørland (i Bjugn) 17.-19.april. De sier at det var en vanskelig jobb, da nivået er veldig høyt, og innslagene som tas ut, skal gjenspeile den kulturelle bredden i kommunen; det være seg nyskapende, bygge på en kreativ idé, samtidig som formidlingsevne og tolkning skal vektlegges.

Kunst/ litteratur:

«Røde netter»(2 bilder) - Ingunn Solstad, «Røff rundt kantene» - Fabian Bårdvik, «3 sjiraffer» - (3 bilder) - Margit Adde, «Oss to mot verden» (manus) - Tiril Aune-Storsand

Film:

«Mobbing i ville vesten»

«Plantebasert»

Scene:

Pretty Loud - «Overreacting», Vilja - «Sucker punch», Mathias L. Wærdahl - «Waterfalls», Marit Haugsand - «Without you», Helle, Andrea, Tuva, Synne, Einar, Håvard, Ole Even og Oliver - «Grand piano»

Miks- innslag: (settes sammen til et nytt innslag)

Niklas Snefuglli Hansen og Elisabeth Thorshaug - Vals op. 64 no 1 (Chopin)

Arrangør:

Marie Røe Skjølberg, Vebjørn Grøttum Bugge

Konferansier:

Sigurd Langmo, René Olafsen-Solberg