Kulinarisk aften på Tangen

Skaun

Av Eivind Stende

For fjerde gang arrangerte Frivilligsentralen i Skaun kommune «Kulinarisk aften» for våre nye landsmenn og andre interesserte i samarbeid med Buvik pensjonistforening. Denne gangen var det hele tolv nasjonaliteter som var representert, og til sammen var det rundt 80 mennesker til stede. Frivilligsentralen hadde ansvar for program og mat, mens Buvik pensjonistforening holdt lokaler.

Først underholdt Ingeborg Blækkan med sang og Einar Jensen med gitarspill. De fremførte Simon & Garfunkels «Bridge over Troubled Water» med innlevelse. Så var det servering fra et gedigent bord med bare utenlandske retter.

Det mest underholdende og inkluderende var sannsynligvis quizen. Der ble de nye landsmennene plassert sammen med lokale størrelser. Det var mange spørsmål, noen lette mens andre var vanskelige. Et spennende spørsmål var: «Asia er den største verdensdelen. Hvor mange Norge tror du det er plass til i ett Asia?» I alt var det 20 spørsmål, og premien til beste gruppe var en pose Twist, som ble delt med så mange som det var biter til.

Til slutt spilte en av de aller nyeste landsmennene en gitarstub med sang. Rosha Vole er fra Malawi og har bare vært i Norge i to uker.

Nok et vellykket samarbeid mellom Frivilligsentralen og Buvik pensjonistforening.