Lisbetsæter stengte dørene

Skaun

Årsaken var blant annet påkrevet vedlikehold av kjøkkenet og behov for en ny vannkilde.

Daglig leder Karl Åge Wikstrøm bekreftet at styret i Lisbetsæter Driftsselskap hadde besluttet å stenge dørene til det ærverdige spisestedet.

— Og beslutningen er definitiv, slo han fast.

Manglet vedlikehold

Karl Åge Wikstrøm hadde vært ansvarlig for den daglige driften siden 1992, og beklaget at stedet måtte stenge. Men han var den første til å slå fast at stedet ikke kunne drives i sin daværende forfatning.

— Fortsatt drift av Lisbetsæter er en sak som handler om vedlikehold og krav. En del av vedlikeholdet går på ivaretakelse av eiendommen. En annen del går på vedlikehold med tanke på krav fra det offentlige systemet, sa Wikstrøm.

Han påpekte at en del av vedlikeholdet hørte inn under driver, mens en annen del hørte inn under eier. Det var nettopp eiers ansvar for vedlikehold som fikk styret for driftsselskapet til å stenge dørene.

— VI har over lang tid hatt diskusjoner med eier om ivaretakelse av vedlikeholdet. Etter styrets vurdering blir ikke vedlikeholdet ivaretatt. Når ikke engang offentlige pålegg blir ivaretatt, kan vi ikke holde på lenger, sa Wikstrøm.

Avbestillinger utsendt

Beslutningen om å stenge ble aktuell blant annet på grunn av Mattilsynets krav om sikker vannkilde og utbedring av kjøkkenet. Wikstrøm fastslo at eier verken var villig til å ta den nødvendige oppussinga av kjøkkenet, og heller ikke ivaretok vannkilden.

— Folk har sikkert også lagt merke til at huset trenger maling og at plener må slås. Skal dette tilligge leier, så vet ikke jeg. Etter lange forhandlinger og mange møter har styret i driftsselskapet fattet beslutningen om å stegne. Dette har vi informert styret i Lisbetsæter AS om, sa Wikstrøm.

Den formelle beslutningen om stenging ble foretatt i generalforsamlingen til driftsselskapet.

— Ettersom jeg eier 91 % av aksjene, er det ingen vei tilbake. Jeg ombestemmer meg ikke. Denne saken har jeg prøvd så lenge, og det er ingenting som tilsier at framtida blir annerledes enn fortida, sa Wikstrøm, som i løpet av det siste døgnet hadde sendt ut i overkant av 40 avbestillinger.