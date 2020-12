Anklager den politiske ledelsen for baksnakking

Skaun

Det sier kommunestyrerepresentant for KrF i Skaun, David Sørli Nielsen, etter at kommunestyret med et overveldende flertall stemte for å si ja til den framforhandlede sluttavtalen med kommunedirektør Jan-Yngvar Kiel mandag kveld. Nielsen var én av to representanter som sa nei til avtalen, og han er ikke nådig i sin kritikk av den politiske ledelsen, med ordføreren i spissen, etter det som har skjedd.