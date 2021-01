Ikke helt hjem for en femtilapp

Skaun

Det var på hjemturen etter festen i Skaun samfunnshus 30. desember 2010 at det meste gikk galt for vennegjengen som ville benytte seg av ordninga «trygt hjem for en femtilapp».

De fem ungjentene var tynnkledde, hadde småsko, og manglet refleks – og det var åtte minusgrader ute, men de trodde de skulle få skyss helt frem til døren med drosjen som var bestilt til 01:15. Men det viste seg at sjåføren ikke var helt enig …

Småsko i sneen

En av jentene ba drosjesjåføren om å kjøre «gammelveien» ned til Børsa fordi det var nærmere der hun bodde, men drosjesjåføren mente hun kunne gå av ved drosjesentralen i Børsa og gå hjem. Han gav seg og kjørte «gammelveien», men jenten ble satt av ved gårdsveien og måtte dermed gå 300 meter hjem i småsko.

Så kjørte han til drosjesentralen i Børsa, og mente jentene kunne gå hjem derfra. En jente ble bedt om å gå 600 meter hjem, en annen 500 meter fra drosjesentralen i Børsa. Sjåføren hadde ifølge ungjentene ment at de ikke kunne forvente bedre service for bare 50 kroner. De to ungjentene måtte motvillig forlate drosjen.

En fjerde jente, som reagerte på oppførselen til sjåføren, ble bedt om å forlate drosjen. Hun nektet, siden hun hadde 2,5 kilometer å gå for å komme hjem. Hun var tynnkledd, uten mobiltelefon, og manglet refleks. Ifølge et brev fem fedre har skrevet til Skaun Taxi, ville sjåføren da kaste henne ut av bilen, men til slutt ble både hun og den siste jenten kjørt hjem.

Rystet

— Vi som foreldre blir rystet over å oppleve sånt som dette, sa Terje Moen, en av fedrene som hadde skrevet brev til Skaun Taxi og klaget.

De mente sjåføren opptrådte svært klanderverdig da han både nektet å kjøre ungdommene til døren og i tillegg kranglet med dem.

«Hele hensikten med «trygt hjem for en femtilapp» er også at foreldrene skal kunne stole på at ungdommene fraktes trygt hjem helt frem til døren etter fest,» skrev fedrene i brevet. Moen understreket at han ikke trodde dette representerte Skaun Taxi slik de kjente dem, og at han trodde det var en engangshendelse.

Helt flat drosje-sjef

— Dette skal aldri skje igjen, lovte Skaun Taxisentral.

— Vi har lagt oss flate og er veldig lei oss for at det ble sånn. Dette var et brudd på ordninga fullstendig. Det var bra at det gikk bra, at ikke noen ble liggende, sa Verner Johansen i Skaun Taxisentral.

Han fortalte videre at sjåføren var en fersk «helgesjåfør» og at han hadde fått en skikkelig irettesettelse og beskjed om hvordan det skulle foregå. Han karakteriserte det som hadde skjedd som både «grovt» og «tankeløst».

— Dette har ikke skjedd før, og det kommer aldri til å skje igjen, sa Johansen.