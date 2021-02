Satset på samisk

Skaun

— Kan du lese et eventyr til? Kan vi synge sangen en gang til? Vi vil høre mer!

Det manglet ikke på entusiasme fra barnas side da Lisa Mortensson besøkte femte klasse på Buvik skole fredag 12. februar 2010. På agendaen stod «En smak av sørsamisk kultur og språk». Startskuddet for undervisningsturneen gikk uka før hos Jåren/Råbygda skole. Tidligere den uka hadde hun besøkt Børsa skole, Viggja skole, og Venn oppvekstsenter.

Begeistring

Mortensson kom opprinnelig fra Røros og hadde en mor som var samisk. For henne var den samiske kulturen en stor del av den hun var. Og det fikk barna oppleve. Med seg hadde hun kofta si, noe som vekket interessen hos barna. Da beltet til kofta gikk på rundgang slik at alle skulle få se, var det mange begeistrede sukk å høre.

Akte, gøøkte, golme

I timene lærte elevene blant annet å telle til ti, hilse på hverandre, introdusere seg selv, og fortelle hvor de bodde. Det meste var ukjent for barna, men Mortensson sa at hun var imponert over hvor raskt barna fanget opp tall, ord, og fraser.

— Dere må huske at jeg har snakket samisk hele livet, dere begynte for noen minutt siden, og er allerede godt i gang, sa hun til elevene.

Lite fokus

Undervisningen inngikk i et samisk prosjekt med Aajege (Samisk språk- og kompetansesenter) i spissen. Mortensson fortalte til ST at hun syntes det var viktig å få mer fokus på den sørsamiske kulturen, siden de fleste forbandt samer med Finnmark.

— Det er faktisk i Oslo det bor mest samer her i landet. På TV kjenner barna bare til nordsamene. Det er jo litt rart siden vi befinner oss i et sørsamisk område, sa hun.

— Må vi ta friminutt?

Etter noen språkøvelser, sang, joik, og en innføring i samenes hverdag, avsluttet Mortensson det hele med å lese samiske eventyr på norsk. Dette fattet stor interesse hos elevene, og da timen var over, var de ikke begeistret for å måtte ta friminutt.

— Jeg synes jo det er veldig artig når barna kommer med slike tilbakemeldinger som de har gjort i dag. Jeg synes dette har vært kjempemoro, og synes det er litt trist at det er den siste dagen med undervisning, avsluttet Mortensson.