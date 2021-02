– Takk for at du reddet katta vår

Skaun

Uka før hadde ST fortalt historien om katten Oliver som hadde vært på rømmen i åtte måneder, for så å komme til rette gjennom en annonse i ST. Familien Østgård i Børsa oppdaget et bilde av katta si i avisa, som Foreningen for omplassering av dyr hadde satt inn. Dermed fikk de hentet hjem Oliver.

Men det var ikke hele historien. For hvordan havnet Oliver hos denne foreningen, og hvor hadde han vært i mellomtida? Andreas Aasen (da 85) på Viggja hadde svaret.

Kjente igjen katta

Samme dag som reportasjen om katta Oliver sto på trykk, fikk ST en telefon fra Aasen.

— Jeg kjenner igjen katta i avisa i dag. Han har bodd hos meg, fortalte Aasen.

Dermed ble kontakt formidlet med familien i Børsa, og dagen før artikkelen sto på trykk, kjørte de til Viggja for å treffe den snille mannen som tok seg av Oliver.

— Man må jo ta seg av dyrene, spesielt nå som det er så kaldt ute, sa Andreas.

Familien Østgård satt i sofaen og fikk høre historien om hvordan Andreas tok seg av katta, som forsvant fra Børsa i pinsa i 2010.

— Han dukket opp her en dag i november. Døra sto oppe, så han kom inn i gangen. Han så ikke bra ut, og hadde mange klumper i pelsen, fortalte Andreas.

«Gråpus og Svartpus»

Han var en dyrevenn, som hadde hatt egen katt hele livet, så valget var enkelt. Med 18 minusgrader ute, var det bare å åpne hjemmet sitt for den fremmede rømlingen.

— Jeg gav ham mat hver dag, og han hadde fast plass oppi hjørnet på sofaen. På slutten var han inne om nettene også. Jeg har en katt selv som heter Gråpus, og denne kalte jeg Svartpus. De gikk godt overens de to kattene, sa Andreas.

Etter å ha hatt Oliver hos seg i tre–fire uker, fant han ut at han måtte få noen til å ta hand om ham.

— Jeg ringte både Skaun og Orkdal kommune, før jeg fikk tips om å ringe Foreninga for omplassering av dyr. De kom og hentet katta en søndagsmorgen, fortalte han.

— Beundringsverdig

Pappa Magne Østgård var imponert over det Andreas Aasen gjorde.

— Det er ikke alle som ville tatt seg av en fremmed katt. Det er beundringsverdig. Oliver hadde flaks som kom akkurat til deg. Vi må bare si tusen takk for det du har gjort, sa Magne.

— Jeg tåler ikke å se at noen dyr har det vondt, det var 18 kuldegrader ute, var den enkle forklaringa fra Andreas.