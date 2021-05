Hvor var Birger som 12-13-åring?

Skaun

Han har nemlig et bilde fra denne dagen da han var på Nerskogen sammen med fosterforeldrene Petter og Dagny Nilsen fra Buvika. Han husker godt at det var nettopp på Nerskogen i Rennebu familien dro denne dagen,men hvilken gård og hvem han og familien besøkte, vet han ikke.

Ingen forhåpninger

Forrige søndag tok han med seg bildet, der han kjørte sleperive med Blakken,og dro til fjellgrenda. Han håpet å kjenne seg igjen i landskapet og stoppet også for å høre om noen kjente igjen landskapet.

- Jeg har vel ingen forhåpninger, men det hadde vært artig å vite, sier den blidspente karen fra Buvika.

Evakuert fra Finnmark

Forøvrig har livet til Birger Paulsen vært som et lite eventyr. I forbindelse med evakueringa av Finnmark under andre verdenskrig, kom han som treåring i 1944 til Trøndelag. Her vokste han opp oss Dagny og Petter Nilsen som drev P. I. Nilsen Snekkerfabrikk. Birger forteller om en god oppvekst i Buvika, og at han ikke ville bli med mora hjem til Finnmark da hun kom for å hente ham hjem i 1947.

Han forteller at fosterfaren Petter Nilsen tidlig kjøpte seg bil.

- Jeg var på biltur til Oslo allerede i 1950. Det var ikke så mange som hadde bil på den tida, sier Birger Paulsen og forteller om bilturer til Oslo, Molde, Røros, Folldal, Oppdal og Nerskogen.

- Kanskje var det et ærend på Nerskogen i forbindelse med snekkerfabrikken? undres Birger som gikk under navnet Birger Nilsen fram til han ble konfirmert.

- Da sa presten at jeg kunne ikke hete Nilsen lenger, ettersom det sto Paulsen i dåpsattesten min, ler han.

Så spørs det da om det er noen som kan løse mysteriet rundt Nerskogen-turen for Birger Paulsen.