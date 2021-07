Skaun

Ralf Ruckert, tidligere assistent for sogneprest Stein Ellingard i Skaun, og da artikkelen sto på trykk; prest i den tyske byen Kassel, fortalte om et fornøyelig opplegg hvor ungdom på tvers av landegrensene fikk mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Men det var også et langt dypere formål med det hele. Temaet var integrasjon, og å lære hvordan det var å være fremmed i et nytt land. Hensikten var at det skulle være en opplevelse for livet.

Ikke turister

De tyske ungdommene bodde hos norske familier som hadde egne ungdommer fra før. Der fikk de innføring i norsk kultur, mat, språk, og samfunnsmessige forhold. På den måten var de noe helt annet enn turister. De fikk opplevelser i norsk natur som for eksempel fisking, bading, og sightseeing. I tillegg fikk de oppgaver rundt temaet som innebar å produsere en liten film, dramatisering, sang, og dans. Det var også forelesninger hvor innvandrere fra både Tyskland og Kongo fortalte hvordan de taklet møtet med et nytt land.

Kulturforskjeller

For Nina Gülland var dette hennes tredje besøk i Norge gjennom dette opplegget.

— Vi lærer mye om språk, både engelsk og norsk. Av og til blir det misforståelser fordi både de tyske og norske ungdommene glemmer å snakke engelsk. Dessuten kan de norske ungdommene mye bedre engelsk enn oss, sa hun.

Ungdommene hadde også besøkt innvandrere i Trondhjem og lært om hvordan de skulle integreres best mulig i Norge. Nina syntes dette var viktig, og mente at Tyskland hadde noe å lære.

Katharina Berger var i Norge for første gang og syntes det var store forskjeller fra Tyskland.

— Naturen er veldig annerledes og det er stor avstand mellom hus. Det er også mange mindre forskjeller, som at nordmenn ikke slår av lysene i huset, dørene låses sjelden, og de er generelt litt dårlige på energisparing.