Polarsisik i Snillfjord

Snillfjord

John Øystein Berg, den framifrå fotograf fra Berg i Snillfjord, har atter vært ute med kameraet sitt. Denne gangen er det en polarsisik han har fanget til minnekortet.

– Som alle veit er det store mengder med gråsisik i år, jeg har mange av dem på fôringa. Noen ganger slår andre arter seg sammen med dem, som polarsisik og brunsisik. Det er vanskelig å se forskjell på dem, men jeg var heldig og fikk en polarsisik blant flere gråsisiker, forteller Berg til ST.

Det som kjennetegner en polarsisik – som for øvrig er meget lik gråsisik og i visse tilfeller i felt ikke kan skilles, er at en klassisk polarsisik har hvit over- og undergump, er litt større enn gråsisiken, har kaldere farger generelt, men med et varmt anstrøk på bryst og hode. Hannene er, som hos gråsisikhanner, ofte farget med et rosa anstrøk på brystet og gumpen. Begge kjønn har rød kalott på issen.

Polarsisiken hekker i de tre nordligste fylkene i Norge, med hovedtyngden øst og sør i Finnmark. Utenfor hekkesesongen, kan den påtreffes i alle fylkene våre, men stort sett i små antall, som på fôringa til Berg, med andre ord.