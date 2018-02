Søte små i grana

Snillfjord

Det meldes om mye kulde fremover nå, og da er ikke enkelt for de små å finne mat.

John Øystein Berg fra Snillfjord har hatt besøk av ekorn, og sier:

– Jeg har nok skjemt bort disse små, men noe søtere i naturen finner du neppe. Jeg har 6 ekorn rundt huset og på fôringa, og de er ikke så nøye med maten.

Ekornene spiser det meste, og det er veldig viktig i tiden fremover at de får i seg væske, så det kan være lurt å henge ut litt frukt. Dette gjelder for øvrig også for småfuglene.

– Jeg har opplevd å finne døde fugler når det blir kaldt. Fôr godt nå i kuldeperioden, for det ser ut som om den skal vare lenge.