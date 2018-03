Snillfjord

John Øystein Berg, naturfotografen fra Berg i Snillfjord, har vært heldig.

— Dette er en stor utfordring for fotografen, forteller Berg til ST.

— Jeg har prøvd mange ganger å få bilder av et raskt angrep fra hauken, men som regel blir du for sein til å trykke av. Her må også kameraet være korrekt innstilt. Denne gangen var jeg heldig og traff med noen bilder mens hauken jaget en granmeis.

Hauken bommet på meisen, noen meisen nok er glad for, men fotografen ble i alle fall fornøyd med bildene, som han så sendte oss.

— Jeg håper å få bilder i flukt der den fanger en meis, kanskje kommer det snart, avslutter Berg.