Den minste av alle

Snillfjord

Naturfotograf John Øystein Berg fra Berg i Snillfjord har sendt oss disse bildene av en dvergspett.

I Snillfjord er det mange forskjellige arter av spettene våre, og den minste av dem alle er dvergspetten.

— Jeg vet av flere hekkeplasser til dvergspetten. En dag kom den ved huset mitt og da var jeg snar og sprang inn etter kameraet. Jeg fikk noen bilder av den før den fly mot hekkeplassen sin, som ikke er langt unna huset mitt, forteller Berg til ST.

Dvergspetten er vår minste hakkespett, og som hos de fleste andre svart-hvite hakkespettartene er hunnen svart på issen, mens hannen er rød.

Til tross for at den er rimelig fåtallig over det meste av landet, er den mest tallrik i Sør-Norge, og avtar kraftig i antall nordover i landet.

Dvergspetten foretrekker løvskog, men opptrer også i blandingsskog helt opp til skoggrensa.

Den er stort sett en standfugl, men noen år forekommer det en viss bevegelse. Dette kan muligens dreie seg om nordlige hekkefugler. Om vinteren kan man også være heldig å få arten på fôringsplasser der hvor spekk eller talg er lagt ut.

Hekkesesongen til dvergspetten starter i april, men de fleste legger ikke egg før i mai og til dels i juni. Eggene ruges bare i en og en halv uke, og ungene forlater reirhullet etter tre uker.