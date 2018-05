Årets store orreleik

Snillfjord

John Øystein Berg fra Snillfjord har vært på mer enn én orreleik i år, og sier det er det store høydepunktet til en fotograf.

— Årets leik ble like bra som fjorårets. Det virker som det er noen flere i år. Sent på kvelden kom det mange orrhaner rundt teltet mitt, og jeg måtte bøye meg tilbake i teltet. De var så nære at jeg hørte pusten fra dem.

— Orrhønene kom ca. 01:30 på natta, og da ble det liv rundt meg. De kommer når det er mørkt og flyr av leiken i skumringen på morgenen, så de er ikke enkle å få bilder av, men orrhanene holder på langt utpå morgenen, ca. til klokka 08:30.

— Leiken varte ikke så lenge denne morgenen, 05:00 kom en hønsehauk i vill fart inn på leiken, men den bommet på en orrhane. Etter dette ble det stille, så da er det bare å prøve på nytt neste dag.

— Kanskje er jeg så heldig og får hauken mens den tar en orrhane på leiken, men da skal jeg nok ha masse flaks.

— Jeg gleder meg allerede til neste dag. Det blir nydelig vær og det er mange lyder i fjellet nå, forteller fotografen til ST.