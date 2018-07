Havørnsafari i Snillfjord

Snillfjord

Naturfotograf John Øystein Berg fra Berg i Snillfjord har denne gangen vært på havørnsafari.

— Langs kysten av Snillfjord har vi mange havørner, forteller fotografen til ST, før han fortsetter:

— Det skal ikke så mye til for å lokke dem ned. Noe frossen fisk man kan kaste ut til dem, er alt man trenger, og da kommer de fort. Som fotograf må du være rask på labben for å ta fine bilder. Det er også smart med noen brødbiter på sjøen, for da lokker du måker på lang avstand. Dette fanger ørnene opp og gjør dem oppmerksomme, så da er det bare å stå klar med kameraet og litt fisk.

— Havørna kan se fisk på lang avstand og er en majestetisk fugl der den seiler på skyen, og kommer i veldig stor fart mot fisken. Den bør ikke være for stor, for da greier ikke ørna å ta den med seg, fortsetter Berg.

— Fint vær og mye ørn … Dette er maks for en fotograf, avslutter han.

Fakta om havørn

Havørn heter på latin Haliaeetus albicilla, og er Nord-Europas største rovfugl, samt den fjerde største ørna i verden. Den er toppkonsument i sitt økosystem, og lever primært av fisk og sjøfugl, som den fanger på overflaten. Arten hekker i Norge og er nært beslektet med hvithodehavørn, som er USAs nasjonalfugl.

Ifølge IUCNs rødliste er havørnen livskraftig, og BirdLife International hevdet i 2004 at Norge og Russland til sammen hospiterte ca. 55 prosent av totalbestanden.

Den blir omkring 74–92 cm lang, og hunnene blir cirka 15 prosent lengre, og 25 prosent tyngre enn hannene. Hannene veier typisk 3100–5400 g; hunnene 3700–6900g. Vingespennet ligger på rundt 193–244 cm, avhengig av kjønn. fra norge er det kjent eksemplarer med et vingespenn på opp mot 265 cm og vekt opp til 6850 g.

Havørnen hekker langs kysten fra Finnmark til Vest-Agder, men er mest utbredt i Nord-Norge.

Det var også en havørn som skulle ha flydd av gårde med tre og et halvt år gamle Svanhild Hartvigsen på Leka i 1932, i myten bedre kjent som «Ørnerovet på Leka».