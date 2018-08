Fant bolig på Berg

Snillfjord

John Øystein Berg, fotograf fra Snillfjord, har sendt oss disse bildene av en grønnspettunge.

— Grønnspettungen har flyttet inn i en ny bolig her på Berg, og husleia er billig, får en si. Spettene rundt mer glade i alle kassene jeg har rundt huset. Her kommer de på kveldene og når det er ruskevær. Da sitter de i kassene og ser ut og lurer på om det snart blir finvær, forteller fotografen til ST.

Grønnspetten kan forveksles med gråspetten, men kjennes ved at den er en 30 cm stor, grønn hakkespett. Kjønnene er ganske like, men hannens svarte skjeggstripe har, i motsetning til hunnen, rødt fyll. Overgrumpen er mer gulgrønn enn resten av fuglen, og skiller seg tydelig ut når den flyr. Issen er helrød.

Lydmessig ligner den på gråspetten, men «kly-kly-kly»-lydene daler ikke i intensitet på samme måte som hos den.

Grønnspetten foretrekker løv- eller blandingsskog, og er ingen utpreget trekkfugl. Den blir med retter karakterisert som en stand- og streiffugl, og kun mindre bevegelser har blitt registrert i Norge.

Den finner mye av maten sin på bakken, og er en spesialist på maur. Om vinteren kan den grave seg gjennom mer enn en halv meter sne for å nå ned til en maurtue. I tillegg finner de mat i råtne trær, der larver av ymse treborende insekter er favoritten.

Begge kjønn er med på å hakke ut reirhullet, høyt i et løvtre. Den kan bruke gamle reir som den «pusser opp». I mai legges rundt fem (og opptil ni) egg som ruges ut i løpet av 15–17 døgn. Etter at ungene har blitt fôret med maur og maurpupper i tre ukers tid, er de klare for å hoppe ut.