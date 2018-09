Kom endelig på fotohold

Snillfjord

Vi skrev nylig om naturfotograf John Øystein Berg fra Berg i Snillfjord, som hadde fått en ny beboer i en av fuglekassene sine. Nå har den endelig kommet på fotohold.

— Da jeg så grønnspettungen, satte jeg opp en gammel osp ved fôringa, og jaggu kom den og satte seg. Og for noen bilder jeg fikk, forteller fotografen til ST.

— Her er den fotografert på cirka tre meters hold. Jeg sendte bildene til NOF, og de ble glade for bildene, for dette er en meget sky art og vanskelig å få på fotohold. Nå håper jeg den slår seg til rundt huset mitt, for om ikke lenge skal jeg henge opp hjortespekk til den, avslutter han.