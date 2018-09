Etter regn kommer sol, og regnbuer

Snillfjord

Fra naturfotograf John Øystein Berg i Snillfjord har vi fått disse bildene av en dobbel regnbue.

Ifølge en artikkel hos Illustrert vitenskap om regnbuer, oppstår regnbuer når solstråler treffer regndråpene, brytes, og avspeiles slik at de danner denne farverike buen. Strålene blir sendt tilbake i en vinkel på 42 grader eller mindre, aldri i en vinkel som er større. Derfor virker det innerste området innenfor regnbuen alltid lysere.

Iblant kan man oppleve en svakere regnbue utenpå den første buen. Denne ytre buen kalles den sekundære regnbuen, og skyldes at lysstrålene har gjennomgått en ekstra speiling inne i vanndråpene før de når øynene våre. Den sekundære buen kan sees på himmelen omtrent ni grader over den primære buen. Den har en omvendt farverekkefølge med fiolett ytterst og rødt innerst, og farvene er ikke så klare som i den primære regnbuen. I sjeldne tilfeller kan man også se en tredje bue, og da er farvene snudd om igjen slik at den er som den primære.

Ser man en dobbel regnbue, vil man gjerne også se et mørkt felt mellom de to regnbuene. Solstrålene som blir speilet to ganger og danner den ytre regnbuen, blir sendt tilbake med en vinkel som er 51 grader eller større, men aldri mindre. Området utenfor den ytre regnbuen blir derfor lysere enn innenfor. Fenomenet kalles Alexanders band, etter Alexander av Afrodisias, som beskrev det rundt år 200 e.kr.