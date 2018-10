Saftig bot og fengsel etter fyllekjøring

Snillfjord

En mann i 20-åra bosatt i Snillfjord, må sone 21 dager i fengsel og må betale 47 000 kroner i bot etter at han fyllekjørte i en nabokommune i vår. Kjøreturen endte med et trafikkuhell.

Blodprøve tatt over to timer etter hendelsen fant sted, viste en alkoholpåvirkning på 1,72 promille.

I retten har mannen kommet med en uforbeholden tilståelse. Uten tilståelsen ville fengselsstraffen ha blitt satt til 24 dagers fengsel. Han samtykket i at saken ble avgjort ved tilståelsesdom.

Dersom bota på 47 000 kroner ikke blir betalt, er den subsidiære fengselsstraffen fastsatt til 15 dager. Bøtesatsene for promillekjøring skal ifølge dommen være høye for å virke avskrekkende, og blir utmålt med grunnlag i siktedes inntekt.

Når det gjelder tapsperioden, fastsettes denne normalt til to år ved promille over 1,2. I denne saken var det ikke grunnlag for å avvike fra dette.

Mannen vedtok dommen på stedet.