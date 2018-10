Snillfjord

John Øystein Berg, naturfotografen fra Berg i Snillfjord, har sendt oss disse bildene.

– Det har jeg bestandig sagt, at bak skyene er det alltid godvær. Dette fikk jeg oppleve i går, men det varte litt for kort, for ikke lenge etterpå snødde det, skriver fotografen til ST.

— På flere fjelltopper i Snillfjord er det snø nå, Dette bildet er tatt fra Berg mot Vuttudalen, avslutter han.