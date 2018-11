Den magiske jagetiden

Snillfjord

Fra John Øystein Berg, naturfotografen fra Berg i Snillfjord, har vi denne gangen fått bilder av spurvehauk.

— Nå har høstens jagetid kommet til spurvehaukene, og det er ikke enkelt å være nøtteskrike eller skjære på denne tiden, forteller han, før han fortsetter:

— De blir jaget i mange timer om dagen, og får sjelden sitte i fred for å spise. Å ta fluktbilder av hauken er ikke enkelt, men noen ganger treffer du.

— Jeg har nå fire spurvehauker rundt huset mitt, forteller han videre.

— Noen ganger ser jeg at haukene treffer skjæra og nøtteskrika, men som regel går det bra. jeg har aldri opplevd å se at spurvehaukene har blitt tatt av de to artene, så nå blir det mange timer i fotobua like ved huset mitt, avslutter han.

Fakta om spurvehauker

Spurvehauken er vår vanligste rovfugl, og heter på engelsk Eurasian Sparrowhawk. Den finnes i alle fylkene våre, men er mest tallrik i Sør-Norge. Den kan forveksles med hønsehauken.

Som følge av blant annet miljøgifter og jakt var spurvehaukbestanden i Europa på et minimum i midten av forrige århundre. I dag anslår man den norske hekkebestanden til å være på 5000 par, ifølge norsk Fugleatlas fra 1994. ting kan tyde på at den nordiske populasjonen har økt noe de senere årene.

Mange spurvehauker overvintrer i Norge, men mange trekker også ut av landet fra august til oktober. Overvintringsområdene for disse fuglene finner man i de nordvestlige delene av kontinentet, Storbritannia inkludert.

De som frister tilværelsen i Norge om vinteren oppsøker ofte fôringsplasser for fugl. da er det ikke solsikkefrø og brød de er ute, for å si det slik. Spurvehauken er spesialist på å fange små spurvefugler som meiser og finker.

I hekketiden er arten nært knyttet til skogområder, og har en preferanse for barskog. Den trives ikke i nærheten av hønsehauker, og velger gjerne yngre og tettere skog enn sin større slektning.

I mai legges det fire eller fem egg som ruges i omtrent 40 dager. Ungene blir flyvedyktige etter en snau måned.