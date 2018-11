En kaie dukket opp

Snillfjord

Naturfotograf John Øystein Berg fra Berg i Snillfjord, har sendt oss disse bildene av en kaie som kom på besøk.

— Artig å få besøk av denne nydelige kaien. Den kom sammen med flere kråker, og er nok på trekk sørover nå, forteller fotografen til ST.

Fakta om kaien

Det som kjennetegner kaien er at nebbet er kort og kraftig, mens vingene er relativt lange. Voksne fugler er gråsvarte med svarte vinger, stjert, og rygg. Nakken og øredekkfjærene er lysere grå, og øynene er hvite. Ungfuglene er mer ensartet brunsvarte og har mørke øyne. Kjøknnene er like, og størrelsen er som en tre-femtedeles kråke.

Den er i stor grad knyttet til kulturmark, men er også vanlig i flere norske byer. Arten finnes utbredt i store deler av Eurasia. den forekommer i flere underarter fra øst til vest, og fra nord til sør.

Mange kaier overvintrer i Norge. Noen tar derimot turen sørover til kontinentet på denne årstiden. Vårtrekker skjer i mars og april, mens høsttrekket foregår fra oktober av.

Kaien søker næring for det meste på bakken. Her finner den insekt, mark, og snegler, men går heller ikke av veien for ymse frø og bær den skulle komme over. Den kan også gå på åtsler.

Den hekker helst i hulrom, og går i fuglekasser tilpasset dens størrelse. Reiret bygges av begge kjønn og består av gress og kvister som blir fôret med hår. Normalt legger den fire eller fem egg i månedsskiftet mellom april og mai. eggene ruges i 15–20 dager, og ungene forlater reiret etter en måned.