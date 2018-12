Snillfjord

Ute er høsten i full gang de fleste deler av landet, men ikke på Berg i Snillfjord …

John Øystein Berg, naturfotografen fra Snillfjord, har sendt oss disse bildene han tok på onsdag.

Der ser vi klart og tydelig at på Berg har de for øyeblikket hoppet over høst og vinter, og gått rett på våren med blomstene som springer og er klare for et nytt år.