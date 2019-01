Hønsehauk i siktet

Snillfjord

Naturfotograf John Øystein Berg fra Berg i Snillfjord har sendt oss disse bildene av en hønsehauk.

— Da kom årets første hønsehauk ved fotobua, forteller han til ST.

— Det er spennende å sitte der i timevis og vente på denne nydelige hauken. Jeg hørte et fryktelig til leven utenom bua, og da jeg skulle kikke ut, satt den der magisk på en gren og kikket på meg, forteller fotografen videre.

— Etter en stund landet den på åtet og spiste seg god og mett. Etter en stund ble den mobbet av skjæra, men den hadde full kontroll. Og etter hvert fløy den av gårde med skjærene hakk i hæl.

— Jeg håper at den slår seg til ro her, og at jeg vil få mange fine bilder av den.

Fakta om hønsehauken

Hønsehauken er en fugleart i haukefamilien. Hannen er på ca. 600–1100 gram og er bare halvparten så tung som hunnen, på ca. 900–2000 gram. Vingespennet er på rundt 100–130 cm. Oversiden er gråbrun, undersiden hvit med smale, mørke tverrstriper hos de fullvoksne fuglene.

Inntil den er ca. to år gammel, har ungfuglen en mer gulhvit underside med langsgående, mørke dråpeflekker. Hønsehauken har en lang, gul, og naken tars. Relativt brede og korte vinger, og en lang hale med mørke tverrbånd.

Denne hauken er en stand-, stell-, og trekkfugl, som er utbredt med flere underarter over store deler av den nordlige halvkule.

Hønsehauken er en relativt vanlig dagrovfugl, men sees likevel sjelden. Man ser dem omtrent aldri i seilflukt (sånn i motsetning til fjell- og musvåk), men under jakt skyter de lynraskt frem fra tett skog i lav flukt. I Norge har den tilhold i tett skog over det meste av landet.

Reiret bygges i et stort tre i storvokst skog. De 3–4 eggene ruges i 35038 dager, og ungene forlater reiret etter ca. 40 dager.

Antall utbetalte skuddpremier for hønsehauk per år i Norge sank fra over 4000 kroner før 1918 til vel 1700 kroner omkring 1960. Fra 1964 til 1970 var årsgjennomsnittet 662 felte hønsehauk. Siden 1971 har den vært totalfredet med små, lokale unntak. den norske bestanden teller i dag trolig 2000–3000 par. enhver skuddpremie er bortfalt.