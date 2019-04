— Hva skjer?!

Snillfjord

Naturfotograf John Øystein Berg fra Snillfjord har fanga dette fantastiske øyeblikket med en av naturens morsomste skapninger, nemlig Sciurus vulgaris, også kjent som ekorn og ikønn.

— Et populært bilde som jeg la ut på Facebook. Dette bildet har fått mange tusen kommentarer. Det som er så rart med dette bildet, er at jeg la ut solsikkefrø på rota, noe det etter hvert ble vant med, skriver fotografen til ST.

— Jeg tenkte at nå skal jeg ha det litt artig med kornet, så jeg fjernet frøa. Etter en stund kom det opp på rota, det vimsa og for frem og tilbake. Etter en stund fant det ut at her er det ikke mat, og da tok det turen frem og satte seg og fortvilte frempå rota.

— Jeg tror aldri jeg har flira mer i mitt fotoliv enn av dette bildet. dette er nok det de på fotospråket kaller et blinkskudd, avslutter fotografen.