Nærkontakt med ugle

Snillfjord

På Berg i Snillfjord har naturfotografen John Øystein Berg endelig fått en etterlengtet nærkontakt med ei spurveugle.

— Den har holdt til i stærkassa lenge nå, den bruker kassen til lagring av mat, forteller fotografen.

— Jeg fant veldig mye fjær i den. Så bestemte jeg meg for å gå like under kassen, og jammen fløy den ut og satte seg på fotohold. Jeg var bare fem meter fra den nydelige ugla. Den virket ikke redd engang, så dette ble full klaff til fotografen, fortsetter han.

— Jeg har aldri vært så nær Norges minste ugle før, avslutter Berg.