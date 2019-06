Gjøkeboom på Berg

Snillfjord

Fra naturfotograf John Øystein Berg på Berg i Snillfjord har vi fått disse bildene av en gjøk.

— Jeg har aldri opplevd maken til gjøkebonanza som i år. Innover Bergsdalen har jeg telt åtte gjøker i år, forteller Berg til ST.

— Jeg satte opp ett camotelt og lokka de til meg. For en fantastisk fugl dette er! Vanskelig å ta bilder av, men denne gangen var jeg heldig og fikk mange blinkskudd av den sky arten. Alle bildene er tatt på Berg i Snillfjord. Ko-ko, ko-ko, avslutter fotografen.

Fakta om gjøken

Gjøk (Cuculus canorus) – eller gauk – er en fugleart i underfamilien parasittiske gjøker, som tilhører gjøkfamilien. Den er en sommergjest som kan treffes i hele Norge. Gjøken er, som den eneste norske fuglearten, en reirparasitt, altså at den ikke bygger eget reir, men at hunngjøken legger eggene sine i reirene til andre fugler, og lar disse ruge ut egget og fostre opp gjøkungen.

I Norge og andre steder i Vest-Europa har gjøkbestanden gått ned i løpet av de siste 30 årene. Derfor er den plassert på den norske rødlista, hvor den er klassifisert som nær truet.

Gjøken veier omtrent 115 gram og har en kroppslengde på 32 til 33 cm. I størrelse, bygning, og flukt kan den lett forveksles med en spurvehauk eller de minste falkene. Den har lang stjert og lange, spisse vinger. Hannen er skifergrå med tverrstripet, lysere underside. Hunnen opptrer i to typer. Enten en som ligner hannfuglen, eller en som har sterkt rødbrun overside med sorte tverrstriper. I Norge er den grå vanligst.

Hannfuglen har noen hese, skvatrende lyder i tillegg til den velkjente «ko-ko», der det første «ko»-et er dypere og kraftigere enn det andre. Galingen dens kan høres over lange avstander. Hunnfuglen har bare en trillende eller boblende lyd som hun ofte ytrer etter å ha lagt egg.

Den er en utpreget insektspiser, og er spesielt glad i sommerfugllarver, men også øyenstikkere, gresshopper, og biller står på menyen. De spiser også fugleegg, og besøker gjerne reir hvor den spiser ett eller flere egg, selv om den ikke nødvendigvis elgger fra seg sitt eget der.

Et særegent trekk for hver gjøkehunn er at de spesialiserer seg på bruk av en bestemt vertsart og legger egg som ligner vertens egg, såkalt eggmimikry. Man kan klassifisere hunnene i ulike stammer som for eksempel rørsangergjøk eller heipiplerkegjøk. Eggmimikry er utviklet fordi mange verter gjenkjenner og kaster ut egg som ikke ligner på sine egne. Gjennom naturlig utvalg har derfor de gjøkeggene som ligner mest på vertens egg blitt akseptert, og avkommet har ført trekket videre.

Gjøken er utbredt fra Nord-Afrika og de vestlige delene av Europa til Japan, men er fraværende på Island og på tundraen helt i nord. I Norge hekker den over hele landet i all slags skog og helt ut til havkanten. I bjørkebeltet og litt inn på snaufjellet hekker den til dels meget tallrik, men antallet varierer sterkt fra år til år.

I gammel norsk folketro gav gjøken en mengde varsler om vær, avling, død og andre hendelser. Flere av disse varslene ble tydet på forskjellig måte i forskjellige landsdeler.

Kilde: SNL