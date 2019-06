Snillfjord

Fra John Øystein Berg, naturfotografen fra Berg i Snillfjord, har vi fått disse bildene og den klare oppfordringen: Se ned!

— Det er ormetid nå. Jeg har sett flere som ligger ved veikanten. Denne fant naboen på plena si på Berg i Snillfjord, skriver han til ST.

Fakta om hoggormen

Hoggorm (på latin Vipera berus) er en slangeart som tilhører kategorien livskraftig. Den er en av tre slangearter i Norge, i tillegg til buorm og slettsnok. Mange tror at stålorm også er en slange, men det er faktisk en øgle uten bein!

Hoggormen blir vanligvis mellom 50 og 70 cm, og kjønnene har forskjellig utseende. Hannene er ofte grålige med sorte mønstre, mens hunnene er mer brunlige med mørkebrune mønstre. Hunnene er ofte større enn hannene.

Grunnfarven og det karakteristiske sikksakk-bandet langs ryggen kan variere mye i farve fra orm til orm, og unge individer er ofte mørkere enn voksne. Helt sorte ormer er vanlig i Norge, men mindre vanlig lenger sør i Europa.

Buormen kan gjenkjennes på de gule flekkene de har i nakken, men enklest gjenkjenner man hoggorm ved å se på øynene. Hoggormen har, i motsetning til de andre slangene i Norge, en vertikal pupill. Denne typen øyne har gjerne dyr som er aktive på natta, men hoggormen er faktisk aktiv om dagen.

De er utbredt de fleste steder i Sør- og Midt-Norge fra sjøen og helt opp til snaufjellet.

Hoggormen er bedre enn sitt rykte. Den er Norges eneste giftige slange, men frykter for den er kraftig overdrevet. Det er svært sjelden at noen dør etter å ha blitt bitt av den, men det kan være svært vondt og man bør alltid oppsøke lege eller ta kontakt med Giftinformasjonen om man blir bitt. Noen kan få allergiske reaksjoner, og bør være ekstra på vakt.

Barn, eldre, gravide og syke er ofte mer sårbare for giften enn det voksne mennesker er. Hvis man har blitt bitt og hoggormen brukte gift, er symptomene gjerne smerte, hevelse og rødme rundt bittstedet. Alvorlige tilfeller kan gi reaksjoner som hevelser over hele kroppen, oppkast, kvalme, magesmerter, hjertebank, sjokk, svimmelhet og bevisstløshet.

Hoggormen bruker gifta si til å skaffe seg mat og for å fordøye byttet. Den er ikke aggressiv, men redd for mennesker og vil gjemme seg. Det er først når den føler seg truet, eller blir overrasket, at den biter. Hoggtennene til hoggormen er korte og de klarer blant annet ikke å bite igjennom sko.

Den er fredet og man skal ikke slå den i hjel. Har man hoggorm i nærheten av hytta eller huset, må man først finne ut hvorfor den er der. Ormen søker ofte områder med tett vegetasjon, kratt, steingjerder og steinurer. Hvis man har slikt på eiendommen sin, vil det hjelpe lite å slå i hjel ormene; det vil bare komme nye. Fjern heller det som lokker ormene til eiendommen.

Den spiser smågnagere, og kan med det være en velsignelse. For hvem vil vel ikke ha en slange som spiser opp mus og lignende rundt huset …?

Kilde: WWF