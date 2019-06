Ungfuglene ligner ikke så mye på de voksne

Snillfjord

Fra naturfotografen på Berg i Snillfjord, John Øystein Berg, har vi fått disse bildene av en dompap.

— Nå har dompapen fått unger, og det er så trivelig at de kommer på fôringsplassen, skriver fotografen til ST.

— Andre arter er seint ute i år, jeg har sjekka flere av kassene som jeg har rundt huset. Blant annet så ligger meisene fortsatt på eggene, men det er nok like før, der også, forteller han videre.

— Mange arter sliter i år, siden vinteren kom tilbake (i mai, journ.anm.). Jeg har funnet flere reir med kalde egg, men vi får håpe at de hekker en runde til og at varmen snart kommer for fullt, avslutter han.

Fakta om dompapen

Dompap (Pyrrhula pyrrhula) er en art i slekten dompaper som inngår i finkefamilien. den er vanlig i Palearktis, unntatt i de nordligste og sørligste områdene.

I Norge har dompapen vært et yndet motiv i vinterlige bilder gjennom lang tid. Det eksisterer også tallrike julekort der dompapen er et viktig og sentralt innslag. Likeledes er dompapen et ofte benyttet innslag på ulike typer julepynt.

Beskrivelsen dompap (av nedertysk dompape, altså domherre (kannik)) følger av ordene «dom» (katedral) og «pap» (fader eller pave) og har sammenheng med at dompapens kardinalrøde brystfjær minnet om domherrens (geistlige) drakt. Dompap brukes også til å beskrive det å være dum, men på en ikke-bokstavelig måte.

Pyrrhula er en avledning av det greske ordet purrhoulas, som betyr orm-spisende fugl, og som i sin tid ble nevnt av Aristoteles.Fuglen ble senere identifisert som enten rødstrupe eller dompap. Innen ornitologien blir beskrivelsen pyrrhul- ofte brukt til å beskrive fugler med tykt nebb, eller til å beskrive fugler med rødt bryst. Det vitenskapelige navnet P. pyrrhula kan derfor bety tykknebbet fugl med rødt bryst.

Dompapen liker seg best i barskog og blandingsskog, og er vanlig i store deler av det boreale barskogbeltet og et godt stykke sør for dette, men også i parker, haver, og i randsonene til kultiverte områder. Den finnes i de sentrale strøkene av Eurasia, fra Den iberiske halvøy, de britiske øyer, og Skandinavia i vest, til Øst-Sibir, Mandsjuria, Koreahalvøya, og kysten av Stillehavet i øst, inkludert Japan, Sakhalin, Kurilene, og Kamtsjatkahalvøya. I Norge er den mest tallrik på Østlandet og i Trøndelag, men den er også relativt vanlig på Vestlandet. I Nord-Norge hekker den i bjørkeskog.

Kilde: Wikipedia