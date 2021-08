Sommerjobb til havs

Snillfjord

Da Øyvind Haugen Wingan (da 16) og Årstein Wingan (da 17) skulle skaffe seg sommerjobb i 2010, var det ikke noe tvil om hva det ville bli.

— Kilenotfiske er den artigste måten å fiske på. Da er vi så godt som garantert å få fisk, sa Øyvind.

Guttene fra Vingvågen på Sundlandet i daværende Snillfjord kommune (nå Hitra) hadde vokst opp med slektninger som drev med kilenotfiske og ville føre familietradisjonen videre på egen hand.

— Vi hadde ei laksenot tilgjengelig og tenkte; «koffer itj?», smilte Årstein.

Ikke så lønnsomt

Søskenbarnene var inne i sin andre uke som fiskere da artikkelen sto på trykk.

— Vi har hatt det veldig gøy. Det er spenningen med å få laks som får oss til å fortsette, sa kameratene.

De var imidlertid skuffet over 2010-reglene som sa at det bare var lov å drive med kilenotfiske i to uker den sommeren.

— Dessverre har det ikke vært så lønnsomt i år på grunn av den korte perioden, så vi gjør det mest for artig, sa Øyvind.

Likevel satset guttene på å tjene et par tusenlapper hver før de måtte ta inn nota.

Åtte på en god dag

Årstein satte i gang båtmotoren og de suste ut i det åpne havet med STs journalist om bord. Etter en drøy kilometer på bølgene stoppet båten, og guttene begynte å dra i garnet.

— Vi er heldige med været i dag. Det er ikke like artig når det regner og er store bølger, sa Øyvind som skulle ønske det var litt mer nordavind.

— Det er det beste fiskeværet, understreket han.

Godt fiskevær eller ikke. Kort tid etter at de hadde begynt å dra opp nota, oppdaget de flere skinnende laks som hadde satt seg fast.

— Vi fikk åtte laks en kveld. Det er ikke så verst, sa Øyvind.

Hvis både mengden og størrelsen på laksene var store, dro de til Dolmøya på Hitra for å selge.

— Ellers kommer det ofte tyskere på brygga for å kjøpe, fortalte fiskerne.

Om det ville komme tyskere den dagen var uvisst, men fiskerne hadde i alle fall noe å by på. Etter en time ute ved fiskenota lå det seks skinnende og sprellende laks i båten, klare til å bli en herlig sommermiddag.