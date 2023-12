En eiendom på Orkanger ble solgt for 6.000.000 kroner 21. desember. Eneboligen i Geilan 14 ble solgt av Evjen Brug Aktiebolag AS til Lunde Capital AS. Boligen ble bygget i 2021 og er på 233 kvadratmeter.

110 salg på Orkanger

De siste tolv månedene er det solgt 64 andre boliger i en kilometers avstand fra denne eiendommen. Dyrest blant disse var Nerviksdalen 6, som gikk for 5.850.000 kroner.

Slik utvikles prisene i Orkland nå

Prisene for boliger i Orkland sank med 2,80 prosent siste kvartal, ifølge Eiendom Norges tall. I snitt må kjøper ut med 33.438 kroner pr. kvadratmeter.

Det ble i løpet av 3. kvartal lagt ut 161 boliger for salg i Orkland. 126 boliger ble solgt. Det er elleve flere solgte og tolv flere lagt ut sammenlignet med samme tid i fjor.

I gjennomsnitt lå boligene ute for salg i 49 dager før en handel ble fullført.

Boligene i Orkland gikk i snitt for samme sum som det prisantydning tilsa de siste tre månedene.

Her er topp ti salg tinglyst siste måned

Her er en løpende oversikt over de dyreste boligkjøpene i Orkland kommune de siste 30 dagene.

Geilan 14, 6.000.000 kroner Nerviksdalen 6, 5.850.000 kroner Ljåmovegen 52, 5.725.000 kroner Nervika 6, 5.100.000 kroner Rimiveien 1, 4.500.000 kroner Fannremsflata 5, 4.250.000 kroner Blomstervegen 6C, leil. H0103, 4.100.000 kroner Mostargata 11, leil. H0305, 3.550.000 kroner Frisveien 4, 3.398.000 kroner Orkdalsveien 353, 3.245.000 kroner