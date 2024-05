Eiendommen i Lokkarveien 4 er solgt for 2.600.000 kroner.

Eneboligen skiftet eiere 21. mai. Selgere var Anders Sødal og Anne-Marte Spjøtvoll. Kjøpere var Hans Olav Sødal Strømmen og Emma I. Fjelnesetnes Langø.

Boligen ble bygget i 1995 og er på 122 kvadratmeter.

Andre salg i nabolaget

Dette er det andre boligsalget i nærområdet det siste året.

Ønsker du å lese flere saker om salg i nærområdet? Du finner alle de siste salgene på Kyrksæterøra her.

Et hussalg er også registrert i nabolaget for bare noen måneder siden. Prisen for eiendommen i Trondheimsveien 974 ble 2.300.000 kroner.

Slik utvikles prisene i Trøndelag nå

Prisene for boliger i de mindre kommunene i Trøndelag steg med 3,80 prosent siste kvartal, ifølge Eiendom Norges tall. I snitt må kjøper ut med 24.605 kroner pr. kvadratmeter. Trondheim og de største omegnskommunene er ikke inkludert i disse tallene.

Det ble i løpet av 1. kvartal lagt ut 238 boliger for salg i distriktene. 211 boliger ble solgt. Det er 48 færre solgte og 28 flere lagt ut sammenlignet med samme tid i fjor.

I gjennomsnitt lå boligene ute for salg i 86 dager før en handel ble fullført.

Boligene i de mindre kommunene i Trøndelag gikk i snitt for 1,90 prosent mindre enn det prisantydning tilsa de siste tre månedene.