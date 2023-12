En eiendom i Buvika ble solgt for 2.100.000 kroner. Eneboligen ligger i Vigdalsvegen 543.

De som selger er Vidar Tømmerdal Nielsen, Åge Leraand, Jan Inge Leraand og Berit Leraand. Kjøper er Kåre Kimo. Boligen er på 146 kvadratmeter.

Overføringen ble registrert 22. desember 2023.

Andre salg i nabolaget

Dette er det andre boligsalget i nærområdet det siste året.

For fem måneder siden ble et hussalg registrert litt mindre enn en kilometer derifra. Eiendommen i Vigdalsvegen 617 ble solgt for 3.950.000 kroner.

Slik utvikles prisene i Trøndelag nå

Prisene for boliger i de mindre kommunene i Trøndelag sank med 2,00 prosent siste kvartal, ifølge Eiendom Norges tall. I snitt må kjøper ut med 23.951 kroner pr. kvadratmeter. Trondheim og de største omegnskommunene er ikke inkludert i disse tallene.

Det ble i løpet av 3. kvartal lagt ut 633 boliger for salg i distriktene. 530 boliger ble solgt. Det er 15 færre solgte og åtte flere lagt ut sammenlignet med samme tid i fjor.

I gjennomsnitt lå boligene ute for salg i 49 dager før en handel ble fullført.

Boligene i de mindre kommunene i Trøndelag gikk i snitt for 0,40 prosent mindre enn det prisantydning tilsa de siste tre månedene.