Eiendommen i Byavegen 418 er solgt for 1.850.000 kroner.

Eneboligen skiftet eiere 1. desember. Selger var Jon-Ola Aunan og kjøper var Anna Therese Skei.

Boligen er på 69 kvadratmeter.

Tredje salg i nabolaget

Dette er det tredje boligsalget i nærområdet det siste året.

Et hussalg er også registrert i nabolaget for mindre enn en måned siden. Eiendommen i Skaunaskogen 28 ble solgt for 1.800.000 kroner.

Slik utvikles prisene i Trøndelag nå

Prisene for boliger i de mindre kommunene i Trøndelag sank med 2,00 prosent siste kvartal, ifølge Eiendom Norges tall. I snitt må kjøper ut med 23.951 kroner pr. kvadratmeter. Trondheim og de største omegnskommunene er ikke inkludert i disse tallene.

Det ble i løpet av 3. kvartal lagt ut 633 boliger for salg i distriktene. 530 boliger ble solgt. Det er 15 færre solgte og åtte flere lagt ut sammenlignet med samme tid i fjor.

I gjennomsnitt lå boligene ute for salg i 49 dager før en handel ble fullført.

Boligene i de mindre kommunene i Trøndelag gikk i snitt for 0,40 prosent mindre enn det prisantydning tilsa de siste tre månedene.

Her er topp ti salg tinglyst siste måned

Her er en løpende oversikt over de dyreste boligkjøpene i Skaun kommune de siste 30 dagene.

Skaunaskogen 93, 4.700.000 kroner Fredlyvegen 77, 4.250.000 kroner Ilhaugvegen 2C, 4.200.000 kroner Buvikvegen 725, leil. H0203, 3.870.000 kroner Hammerstranda 31, leil. H0101, 3.600.000 kroner Marithaugen 7, 3.400.000 kroner Rådhusvegen 4, leil. L0104, 2.450.000 kroner Fjellhaugvegen 17, 2.265.000 kroner Byavegen 418, 1.850.000 kroner Skaunaskogen 28, 1.800.000 kroner