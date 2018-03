New Articles

Natt til søndag, klokka 01.43, fikk politiet melding om uvettig kjøring med bil i sentrum av Kyrksæterøra.

Politiet rykket ut, og da de ankom Kyrksæterøra, fant de bilen, men ingen fører.

- Vi undersøkte litt, og kom etter hvert i kontakt med en 15-åring som erkjente å ha kjørt bilen. Vi mistenker at vedkommende ikke har vært edru under kjøringa, så det ble tatt høyde for det også, forteller operasjonsleder Lars Letnes, og legger til at det vil bli opprettet sak fra politiets side.