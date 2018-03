Terroriserer politiet med å ringe 112 stadig vekk

New Articles

En mann i midten av 40-åra fra Hemne kommune har over lenger tid ringt nødnummeret 112 (politi) gjentatte ganger.

- Han misbruker nødnummeret, sier Arnt Johansen, etterforskningsleder ved orkdal og Agdenes lensmannkontor.

Mandag denne uka toppet det seg etter at mannen terroriserte politiet. Det endte med at en patrulje rykket ut til hans bopel og beslagla mobiltelefonen.

- Hva er det han egentlig sier når han ringer?

- Det går på mishagsytringer mot politiet. Det er ikke snakk om nødproblemer, svarer Johansen.

Et nødnummer er et telefonnummer som kan ringes til en lokal nødsentral, for å komme i kontakt med offentlig hjelp i nødsituasjoner. Nødnumre er ofte korte for at de skal være enkle å huske.