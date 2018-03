Stenger fergesambandet i ni dager

New Articles

Brekstad-Valset blir stengt fra førstkommende lørdag til neste søndag, altså i perioden 10.-18. mars. Årsaken er anleggsarbeid på Valset fergekai, opplyser Statens vegvesen.

Slik blir den nye ferjekaia på Valset

På vegne av Trøndelag fylkeskommune bygger Statens vegvesen om og tilpasser kaianleggene i fergesambandet fv. 710 Brekstad-Valset for elferger. Fergesambandet Brekstad-Valset blir stengt to nidagersperioder i mars og april på grunn av dette.

Her er en oversikt over hva som skal gjøres på Valset i perioden sambandet er stengt:

- Utsprenging av tomt for teknisk bygg (trekkes inn i eks. fjellskjæring).

- Sprenging for landkar

- Utgraving for landkar

- Forskaling, armering og støp av nytt landkar

- Riving av forskaling og gjenfylling

- Forbolting (ca. 70 bolter a 3m) langs fenderpeler i fergebåsen. (For å unngå at sprengingen bryter opp fjellet under peler/fendere).

- Boring og sprenging for utdyping i fergebåsen

- Fjerning av løssprengt bergmasser i fergebåsen

- Grøftetrase fra teknisk bygg via parkeringsareal og inn på «fastlandet» (150-200m) med trekkerørstraseer for ladestrøm, vannledning, mv.

(dette innebærer graving, sprenging og legging av rør + noe innstøpt rørtrase.)

Blir stengt to ganger i vår

Bergmasser fra sprenging skal kjøres til steinbruddet som ligger noen hundre meter før fergeleiet.

Det er også noen mindre endringer i alternativ transport i den første perioden Brekstad-Valset er stengt sammenliknet med hva som ble formidlet først. AtB har oppdatert info om hva som tilbys av ferger, hurtigbåt og buss