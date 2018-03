UP står her i påska

New Articles

Utrykningspolitiet (UP) vil som tidligere overvåke og kontrollere trafikken i påska.

- Vi vil ha særlig fokus på fart og rus, men vi vil også slå ned på trafikkfarlig adferd som for eksempel unødvendige forbikjøringer, sier distriktssjef Tor Magne Kalland i Utrykningspolitiet i Midt-Norge til adressa.no.

UP vil prioritere utfarts- og hjemfartsdagene som onsdag før skjærtorsdag samt første og andre påskedag. Og patruljene konsentrerer seg om hovedveinettet, som E6, E14 og E39, men også om deler av fylkesveinettet som mange bruker for å komme seg til hytta. Eksempler her er fylkesvei 714 mot Hitra og Frøya og i oppdalsområdet.

Kalland i UP har ifølge Adresseavisen følgende oppfordring til deg som skal ut på påsketur.

- Jeg vil oppfordre folk til å forberede seg godt på turen. Gods og personer i bilen må være forsvarlig sikret, det er viktig hvis noe skulle skje. Man bør også smøre seg med tålmodighet, forberede seg på kø og ikke gjøre unødige forbikjøringer, sier han.