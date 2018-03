Nytt forsøk på svindel

New Articles

Mange har de siste dagene mottatt en epost som ser slik ut (bildet). Budskapet er at nå kan du få igjen skattpengene tidligere enn normalt. Det er bare å registrere seg via noen linker i eposten, så skal pengene komme på kontor allerede i april.

Men: Når noe virker litt for godt til å være sant, så er det ofte det. Og sånn er det her også: Svindelforsøk.

Skatteetaten har tidligere sagt på generelt grunnlag: Skatteetaten vil aldri be om sensitiv dokumentasjon, kredittkortinformasjon eller kontonummer via e-post. Slett eposten. Ikke trykk på lenker eller vedlegg, og ikke oppgi noe av informasjonen avsenderen ber om.

- Jeg mottok denne eposten i går kveld (fredag). Jeg mistenker at det er noen nye luringer som prøver å få tilgang til mine personlige opplysninger. Jeg har digipost fra før og er 100 prosentsikker på at Skatteetaten ikke sender meg slike lenker via e-mail. Avsenderadresse er ikke Skatteetaten i hvert fall. Dette bør vel flere advares imot, forteller en ST-leser.

Som kjent får du vite om du får igjen skattpenger i starten på april, men pengene kommer ikke før i sommer. Slik er det også i år.