Politiet rykket natt til søndag like etter klokka 05.40 ut til en privatadresse i Orkanger sentrum, etter melding om slåssing på stedet.

Det viste seg at det var to involverte, begge i slutten av tenåra.

Politiet fikk stoppet "leken", og det er mulig saken blir anmeldt i ettertid.

Fornærmede hadde vondt under et øye, men blødde ikke. Det er ikke kjent om gutten var innom legevakta for en sjekk.

Det er heller ikke kjent hva de mistenkte og fornærmede kranglet om.