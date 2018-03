Advarer mot for tidlig MC-start

New Articles

Fredag ettermiddag fikk politiet melding om uforsiktig kjøring med motorsykkel på fylkesveien mellom Eggkleiva og Børsa. To motorsykler skulle visstnok ha bedrevet kjøring på bakhjulet.

- To MC-førere som antas å være de to som meldinga gikk ut på, ble påtruffet på Øysand. Her ble det i hovedsak tatt en forebyggende prat med dem, forteller Mikkel Voll Stokkli, politibetjent ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Påsketid er ofte startskuddet for vårens første MC-turer. Men i år kommer påska tidlig, og det kan fortsatt være glatt på veiene, advarer Stokkli.

- Spesielt i skyggepartier. Og det er fortsatt kaldt om natta. Selv om det kan se tørt og fint ut på veiene, er det fare for glatte partier, sier han.

Han understreker også at yrheten etter å ta ut tohjulingen fra garasjen, ikke må gå på bekostning av trafikkreglene.

- Vi har vært forskånet fra mange, alvorlige MC-ulykker her i området. Vi håper at det fortsetter, sier Stokkli, som altså advarer mot altfor tidlig MC-start.