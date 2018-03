Tapte timålskamp

New Articles

Orkla reiste tirsdag til Sunndal for å spille to treningskamper. Andrelaget spilte først mot Sunndal og vant til slutt 3-2 etter scoringer av Haugen, Abdikani Mohammed og Hassan Ali.

Like etter skulle Orklas førstelag i aksjon mot Træff og det ble en målrik affære.

Magnus Høiseth skulle absolutt bli toneangivende i denne kampen og sendte Orkla i føringen, men Træff slo tilbake og snudde kampen, før Høiseth scoret mål nummer to og sørget for balanse i regnskapet til pause.

I andre omgang tok det helt av. Først tar Træff ledelsen, før Høiseth noterer seg for sitt tredje mål og sørger for 3-3, men like etter tar Træff ledelsen nok en gang.

Kampen endte til slutt med 6-4 seier til Træff som fikk en god generalprøve før alvoret starter.

Orkla skal først ut i cupkamp mot Melhus 3. april, før det er generalprøve mot Melbo den 7. april.

Orkla sesongåpner mot hjemme mot Steinkjer 14. april.