Orklas cupkamp er flyttet

Orklas cupkamp mot Melhus skulle i utgangspunktet spilles på Orkdalsbanken stadion onsdag 4. april, men er nå flyttet til Idrettsparken i morgen 3. april. Orkla møter som kjent Melhus i den siste og avgjørende kvalifiseringskampen til NM.

Orkla slo ut NTNUI 3-0 i den første kvalifiseringsrunden etter tre scoringer helt i sluttminuttene. Motstander Melhus knuste Røros 8-1 i sin cupkamp.

Stig Kammen mener Orkla er favoritter, men tror ikke det blir noen enkel kamp.

- Jeg synes det er en artig trekning. Det er vel det nærmeste vi kan komme et lokaloppgjør på det nivået vi er. Så det er lov å håpe det kommer litt tilskuere på denne kampen. Melhus har forsterket seg siden opprykket i fjor, så dette blir ingen walk in the park for vår del, sa Kammen da trekningen var klar.