- Vi står fortsatt fast på kravene

ST skrev onsdag 14. mars om Orkdal trafikkstasjon, og at Statens vegvesen fra 24. juli i år skal redusere virksomheten fra fem til tre dager i uka. I praksis blir det stengt tirsdag og torsdag.

Stenger to dager i uka

Trafikkskolemiljøet i Orkdal, representert ved Gaute Berg, gikk hardt ut mot vedtaket. De mener behovet er stort for å opprettholde dagens tilbud, fem dager i uka.

- Beklagelig

Også ordfører i Orkdal, Oddbjørn Bang (Sp) var på banen og uttrykte sin bekymring for en reduksjon i tilbudet.

- Jeg synes det er beklagelig! Det er viktig å opprettholde et slikt tjenestetilbud i et regionsenter. I framtida blir det nye bedrifter og mer folk her. Aktiviteten er stor, sa Bang.

- Vi aksepterer ikke kutt i åpningstida

Regionrådet i Orkdalsregionen gikk deretter sammen om en felles uttalelse i saken, stilet til Statens vegvesenet. Uttalelsen ble signert av 11 ordførere i vårt nedslagsfelt. Budskapet var kort og enkelt: Det er ikke akseptabelt med kutt i åpningstida!

Jobbet iherdig

Etter nyheten om stenging har Gaute Berg, faglig leder ved Orkdal trafikkskole, jobbet intenst, i håp om å bevare tilbudet så godt som mulig – og aller helst som i dag.

Han har blant annet vært i kontakt med regionveisjefen. I tillegg har han sendt mail om saken til statssekretæren i samferdselsdepartementet og til Vegdirektoratet.

Og nå er det «bevegelse» i saken. Onsdag 11. april kommer to personer fra vegvesenets regionkontor i Molde for å møte lederne fra trafikkskolene i Orkdal.

- Jeg er litt spent på hva som kommer ut av møtet, sier Berg.

- Hvorfor?

- Fordi det er bare vi i trafikkskolene som er invitert, og ikke andre aktører i lokalsamfunnet som ha rinteresse for at trafikkstasjonen skal holdes åpen som i dag, svarer han.

Snakker for alle

Han understreker at han på dette møtet skal snakke for hele lokalsamfunnet, og ikke bare legge fram trafikkskolenes interesser.

- Det er viktig å holde trafikkstasjonen åpen, både for publikum, de ansatte og oss, poengterer han.

Berg sier alternativene for trafikkstasjonen er:

Å opprettholde som i dag (åpent fem dager i uka)

Stenge bare én dag i stedet for to

Fortsatt mulig å ta fører- og teoriprøver alle ukedager, men at den merkantile (administrasjon/kontor) delen holder stengt én eller to dager.

Må kjøre til byen

Problemer for trafikkskolene ved at trafikkstasjonen i Orkdal stenges to dager i uka i sommer, er fleksibiliteten ved fører- og teoriprøver. Har en elev på Orkanger oppkjøring på en stengt dag, må dette gjøres i byen.

- Jeg mener det er konkurransevridende. I tillegg er det jo ikke bra for miljøet at både elev og sensor må kjøre til Trondheim fordi det er stengt i Orkdal, sier han og gjentar at han kjemper denne saken for hele lokalsamfunnet og distriktet.