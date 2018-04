Braktap i sesongåpningen

New Articles

Det var duket for sesongåpning da Orkla tok imot Steinkjer på hjemmebane lørdag. Sist gang lagene møttes her i fjor vant Orkla hele 8-2, men Orkla var ikke nærheten av å gjenskape den kampen.

Vi sendte kampen live på nett-tv og kampen kan du nå se i opptak her.

Det begynte imidlertid veldig bra da Magnus Sandvik Høiseth sendte Orkla i føringen etter knappe åtte minutter. Orkla fortsatte å styre den første halvdelen av første omgang, men utover i omgangen kom gjestene bedre med. Ett minutt før pause fikk Steinkjer betalt for å sette et høyere press da Andreas Granhus utliknet like før pausesignalet. En real kalddusj for Orkla.

Orkla fikk en forferdelig start på den andre omgangen med to baklengs de første ti minuttene, men Orkla-kaptein Steinar Gjersvoll sørget for fornyet spenning da han reduserte bare minutter senere.

Orkla så ut til å feste et skikkelig grep i kampen etter sin scoring, men Steinkjer var effektive og kvarteret før slutt fikk gjestene straffe som Thomas Sivertsen satte inn til 4-2. Verre skulle det bli for Orkla da Steinkjer scoret ytterligere to ganger i sluttminuttene, Erik Helgetun fastsatte sluttresultatet til 6-3.

Forferdelig start på sesongen for Orkla som må heve seg mange hakk til cupkampen mot Nardo førstkommende onsdag.