Slik feiret Orkla cupavansementet

New Articles

Det ble etter hvert en meget spennende cupkamp mellom Orkla og 2. divisjonslaget Nardo onsdag kveld. Etter en målløs 1. omgang tok Orkla tak umiddelbart etter hvilen og Erik Helgetun sendte hjemmelaget i føringen etter bare fire minutter.

Nardo svarte umiddelbart på scoringen og utliknet like etterpå. Til tross for baklengsmålet fortsatte Orkla å ryste 2. divisjonslaget og det var ikke ufortjent da Jan Inge Lynum stanget inn 2-1 i sluttminuttene og sikret avansementet for Orkla.

I videovinduet over kan du se feiringen fra garderoben.