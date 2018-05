Endelig seier for Orkla

New Articles

Lørdag var det duket for bortekamp mot Løten for Orkla. Nyopprykka Løten hadde fått en god start på årets sesong med en seier og to uavgjort på de tre første kampene. Orkla sto på sin side med null poeng på like mange kamper.

Dette var en "må vinne kamp" for Orklas del om de skulle være med å prege årets 3. divisjon.

Seier ble det også. Erik Helgetun sendte Orkla i føringen etter 11 minutter og det holdt seg til pause. Hjemmelaget klarte aldri å svare på Orklas tidlige scoring og dermed kunne Stig Kammens mannskap innkassere sesongens første trepoenger.

