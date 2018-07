Kjørte videre fordi han var redd for å miste plassen i operasjonskøa

New Articles

To kajakker falt mandag morgen i 07-tida av taket på varebil inne i Viggjatunnelen på E39. Bilen var på vei mot Orkanger da uhellet skjedde. I bilen satt en mann og en kvinne, begge rundt 60 år. Det var mannen som var sjåfør, ifølge politiet.

Den ene kajakken traff sideruta på en møtende rutebuss. Ruta ble knust og en mannlig passasjer i 60-åra ble alvorlig skadd og fraktet med ambulanse til St. Olavs hospital.

Paret i varebilen kjørte videre etter ulykka, angivelig uten å få med seg hva som hadde skjedd. Først litt senere på formiddagen dukket kvinnen opp på lensmannskontoret og varslet om at hun var involvert i hendelsen.

- Det ble først sagt at kvinnen var fører. Men det riktige er at mannen kjørte, forteller Tor Kristian Haugan, lensmann i Orkdal lensmannsdistrikt.

- Hva skjedde egentlig?

- De to var på vei til Orkdal sjukehus, der mannen skulle opereres. De fikk med seg at kajakkene falt av. De stoppet i tunnelen. Men da de så i speilet, så de at en person i bilen bak hadde lagt kajakkene i sida av veien. De kjørte deretter ut av tunnelen for å få sin egen bil vekk fra trafikken. Da de kom ut, blinket det rødt utenfor, og da ville de ikke gå inn igjen, sier han etter at kvinnen ble avhørt i går (mandag).

- Men hva med kajakken som traff bussen?

- Ja, det er fortsatt litt uklart hva de har fått med seg av det. Vi har ennå ikke avhørt mannen, sier Haugan.

- Men hvorfor kjørte de videre så fort?

- Mannen var visstnok redd for å miste plassen i operasjonskøen.

- Hva skjer videre i saken?

- Vi skal avhøre mannen. Han må få en sjanse til å forklare seg.

- Vil førerkortet hans bli tatt, på grunn av dårlig sikring av lasten?

- Vi vet ikke. Vi får vente å se hva han har å si nå, sier Haugan.